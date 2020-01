Politica



Santini: "Caffè delle Mura ai cinesi, fatta richiesta di accesso agli atti: il Comune ce li fornisca subito"

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:15

Una richiesta di accesso agli atti urgente è stata protocollata dal consigliere Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca, in merito alla vicenda dell'Antico Caffè delle Mura: la cui gestione diretta, secondo quanto annunciato dagli attuali affidatari dell'immobile, passerà a un imprenditore cinese per l'apertura di un sushi bar o attività similare.

Il tutto con l'avallo della giunta Tambellini. "Giova ricordare che il Caffé delle Mura è di proprietà del Comune - spiega Santini - ed è per questo che, con un rapido accesso agli atti, vogliamo prendere visione della copia del contratto con l'attuale gestore, gli stati di pagamento del canone di affitto, la corrispondenza intercorsa tra l'attuale gestore e la giunta in vista dello sbarco dell'imprenditore cinese. E, cosa ancora più importante, prendere visione della copia dell'accordo tra i gestori attuali e quelli annunciati per l'immediato futuro". Un approfondimento d'obbligo, secondo l'esponente della lista civica, per capire se l'operazione sia perfettamente regolare.

"Spero che non ci venga risposto che la documentazione non esiste, perché sarebbe ancora più grave - prosegue Santini -. Comunque si dimostra ancora una volta che questa amministrazione non ha il controllo della situazione, non ha cuore l'immagine della città e i valori della lucchesità, tanto da smontarla pezzo per pezzo. Ed è disinteressata alla valorizzazione della nostra secolare identità. Insomma, una barca alla deriva".