Politica



A Santa Maria del Giudice l’incontro con i consiglieri Barsanti e Bindocci

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:24

Si è tenuto ieri (Giovedì 27 Febbraio) a Santa Maria del Giudice l'incontro tra i consiglieri Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci e i cittadini della zona per discutere delle problematiche e difficoltà legate alla viabilità e la sicurezza della strada statale. Molti gli interventi dei residenti che chiedono azioni da parte dell'Amministrazione e degli enti competenti.



"L'incontro pubblico - affermano i due consiglieri – ha permesso di individuare meglio le problematiche relative alla viabilità e sicurezza della Via Nuova per Pisa. I cittadini richiedono delle azioni importanti che vogliamo discutere e risolvere con l'Amministrazione comunale e le istituzioni competenti. Protocolleremo una mozione con la quale chiederemo alla Giunta di indire un tavolo tecnico con ANAS, Lucca Holding e l'ente di gestione del servizio pubblico, per intraprendere un percorso che porti ad un progetto serio di ammodernamento e sviluppo della Via Nuova per Pisa in termini di sicurezza stradale e criticità relative alla viabilità e affini. La sicurezza su questo tratto stradale deve essere affrontata il prima possibile, per prevenire altri episodi drammatici ed uscire da questo immobile ritardo."



"Molte sono state le idee messe sul tavolo, come ad esempio la possibilità di creare un comitato fra le frazioni di Lucca Sud che coordini tutte le richieste dei paesi, nonché una raccolta firme. L'iniziativa di ieri – concludono Barsanti e Bindocci – è stata inoltre un'ottima opportunità per raccogliere anche altri problemi e segnalazioni nel paese. Alcune di queste si concretizzeranno in raccomandazioni che porteremo all'attenzione dell'amministrazione nel primo Consiglio Comunale utile."