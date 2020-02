Politica



Associazione Sinistra con: "Avviamo un grande programma decennale per la piantumazione ogni anno di migliaia di alberi"

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:16

Nei giorni scorsi rappresentanti di "Sinistra con" hanno incontrato i sindaci di Lucca, Alessandro Tambellini, di Capannori, Luca Menesini, di Porcari, Leonardo Fornaciari e di Altopascio, Sara D'Ambrosio per proporre l'avvio di un lavoro concreto e di lunga lena sul tema degli alberi nella Piana di Lucca.

"Proponiamo alle istituzioni ed a tutti i soggetti del nostro territorio di avviare un lavoro con un orizzonte decennale per costruire un grande programma per la piantumazione di migliaia di alberi ogni anno a Lucca e nella Piana": questa la modalità con cui il direttivo dell'Associazione "Sinistra con" chiede che il nostro territorio si inserisca attivamente nel dibattito e nell'impegno su un tema di grande attualità a livello globale.

Per dare un futuro al nostro pianeta ed alle nuove generazioni - è scritto in una nota - e contrastare efficacemente il riscaldamento globale, occorre affiancare, alle indispensabili politiche per l'efficienza energetica, per una radicale riduzione delle materie prime fossili e per l'aumento dell'uso di fonti rinnovabili, una grande mobilitazione per ridare alla Terra la capacità di assorbire e stoccare la CO2 in eccesso. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, è stato stimanto che dalle foreste di tutto il mondo deve venire un contributo per aumentare l'assorbimento e lo stoccaggio della CO2 che richiede di piantare 300 miliardi di nuovi alberi. Dovunque è indispensabile mobilitare istituzioni, imprese, associazioni e singoli cittadini, assieme alle risorse necessarie ed a tutti gli strumenti idonei, per incentivare, favorire e realizzare la piantumazione di nuovi alberi anche in ambiente urbano. Gli alberi nelle città e nei luoghi abitati non sono solo un contributo tangibile alla lotta ai cambiamenti climatici, ma sono capaci anche di mitigare direttamente gli effetti degli stessi per la vita quotidiana dei cittadini, contribuendo all'ombreggiamento ed al raffrescamento. Svolgono inoltre altri effetti benefici per la popolazione, come il sequestro e l'abbattimento delle polveri sottili, influiscono positivamente sulla qualità della vita della popolazione, migliorano il paesaggio e danno vita ad ambienti particolarmente adatti per attività ludiche, ricreative e sportive. Nel nostro territorio possono contribuire ad affrontare il grave problema della qualità dell'aria che nella Piana di Lucca, anche per le sue caratteristiche orografiche, è tra le peggiori della Toscana e sono utili anche per ricucire e qualificare il paesaggio duramente colpito in vaste aree da un'urbanizzazione caotica con commistione di residenze e attività produttive. "Sinistra con" propone di operare contemporaneamente in quattro direzioni:  in ambito programmatorio, prevedere negli strumenti urbanistici in fase di definizione in tutti i Comuni della Piana specifici piani per la forestazione urbana, favorendo il potenziamento e la reintroduzione delle specie tipiche del territorio;  dedicare adeguata attenzione alla manutenzione del verde esistente coinvolgendo pienamente tecnici e soggetti interessati;  attivare ogni iniziativa capace di coinvolgere attivamente tutti i cittadini, anche destinando adeguate risorse europee, nazionali, regionali e locali alle attività di piantumazione e di manutenzione degli alberi e promuovendo iniziative concrete quali l'applicazione della legge 10/2003 che prevede la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato e iniziative come "regala un albero" o "adotta un albero" promosse da alcuni Comuni;  promuovere iniziative culturali rivolte a tutti i cittadini, a partire dalle scuole, sull'importanza degli alberi a livello locale e globale e coinvolgere il modo agricolo e tutti i settori produttivi, a partire dalle principali aziende del nostro territorio.