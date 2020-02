Politica



"Cambiamo! Lucca" abbandono di rifiuti a terra: fenomeno in aumento

lunedì, 17 febbraio 2020, 18:38

Con una nota il comitato provinciale di "Cambiamo! Lucca" segnala piccole discariche di rifiuti urbani nella zona di San Vito vicino ai centri commerciali.

"L'abbandono di rifiuti ormai è da catalogare come inciviltà ordinaria - ha dichiarato Simone Simonini coordinatore provinciale di Cambiamo! - Questo tipo di pratica, punibile severamente per legge, sembra non essere fattore importante per molti cittadini, che in alcuni casi, nonostante vi sia la possibilità di un cestino nei paraggi, preferisce comunque gettare di tutto a terra.Nello specifico, oggi segnaliamo l'incuria in piena zona abitata proprio a due passi dai centri commerciali, dove vi è una discreta presenza di visitatori. Sulla tematica abbandono di rifiuti, si potrebbe aprire un capitolo visto che il fenomeno è in aumento un po ovunque, nonostante le sollecitazioni all'attenzione ambientale. La speranza è che l'amministrazione comunale di Lucca si attivi e intervenga tramite controlli e sanzioni severe. Lucca merita sicuramente più controlli al territorio".