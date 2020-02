Politica



Consani: "Nuovo abbandono di rifiuti al Parco Fluviale, più controlli dei vigili e telecamere"

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:11

"Un brutto caso di inciviltà colpisce ancora una volta il Parco Fluviale del Serchio, dove stavolta sono state abbandonate batterie esauste e rifiuti ingombranti di vario genere". A denunciarlo è la consigliera comunale Cristina Consani della lista civica SìAmoLucca, su sollecitazione di alcuni cittadini che in questi giorni hanno notato l'accaduto.

"Purtroppo di segnalazioni come queste ce ne arrivano tante, segno che gli episodi di inciviltà sono un fenomeno ancora in crescita che non sembra destinato ad esaurirsi almeno nel breve periodo - spiega la Consani -. Non possiamo fare altro che andare a tamponare la situazione che si è venuta a creare chiedendo al Comune di rimuovere in tempi brevi i rifiuti abbandonati, sperando che nel frattempo l'ambiente non subisca troppi danni, specialmente nel caso di eventuale fuoriuscita degli acidi presenti all'interno degli accumulatori ormai inutilizzabili, come il caso di questa volta. Ma si tratta solo di un rimedio che non è certo la soluzione del problema". Conclude la Consani: "Per tutelare un bene così prezioso ed unico per il nostro territorio quale è il parco fluviale, che è anche uno dei luoghi più belli della nostra città, ci vogliono decisamente più controlli da parte della Polizia Municipale e l'installazione di telecamere almeno nei punti più a rischio, per potere individuare più facilmente le persone incivili che si rendono responsabili di queste brutte azioni".