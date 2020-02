Politica



Coronavirus, il sindaco ogni tanto ne azzecca una: "Non toccatemi i cinesi"

lunedì, 3 febbraio 2020, 17:30

Il sindaco Alessandro Tambellini interviene sulla situazione di allarme che si sta sviluppando, anche in Lucchesia, in relazione al diffondersi del Coronavirus.

"Voglio tranquillizzare i cittadini – spiega – sulla situazione a Lucca, che è sotto controllo e continuamente monitorata dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest attraverso una specifica Unità di crisi sempre in stretto contatto per qualsiasi considerevole dubbio con l'Istituto Spallanzani di Roma, punto di riferimento in Italia per lo studio e la cura di patologie infettive pericolose".

"Come è stato più volte spiegato non vi sono dunque, al momento, ragioni per assumere comportamenti irragionevoli – aggiunge il sindaco – o per modificare radicalmente le nostre abitudini mantenendo un livello alto di igiene personale. Pur in una situazione complessa come quella legata al possibile diffondersi a livello mondiale del virus, c'è da ricordare che i Paesi europei hanno assunto tutte le precauzioni del caso, limitando, o bloccando completamente, come stabilito dal nostro Governo, il flusso di viaggiatori da e per la Cina".

"Si tratta di misure precauzionali, come ha spiegato il Governo – termina Tambellini – ma non vi è tuttavia ragione di non frequentare o discriminare cittadini di origine cinese che da anni vivono e lavorano nel nostro territorio. Sotto attenzione sono semmai coloro che hanno recentemente viaggiato nei luoghi del contagio. È comunque sempre consigliabile non affidarsi a notizie prive di fondamento che possano generare paure ingiustificate e paure di massa. È invece necessario fare sempre riferimento a fonti autorevoli come i Ministero della Salute e le aziende sanitarie come USL Toscana Nord Ovest"".