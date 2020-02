Politica



Due assemblee e sei punti di distribuzione delle nuove tessere: Sistema Ambiente e Comune di Lucca si preparano all'arrivo di Garby

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:30

Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà ufficialmente in funzione Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, pensato da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all'interno delle mura. Lunedì 24 febbraio, infatti, prenderà il via la novità, che riguarderà i residenti (utenze domestiche) e gli uffici o le attività commerciali con scarsa produzione di rifiuti (utenze non domestiche assimilate) del centro cittadino.

Per informare con maggior puntualità i cittadini e avvisarli del cambio di gestione della raccolta differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito nei giorni scorsi una lettera direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni utili e le modalità attraverso cui ritirare la nuova tessera.

A partire dal 24 febbraio, infatti, le isole ecologiche interrate già esistenti e le nuove 70 isole fuori terra, denominate Garby, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova tessera di Sistema Ambiente. Sono attivi diversi punti per la distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del Giglio.

Ma non è tutto: per diffondere il messaggio con maggiore capillarità, Comune di Lucca e Sistema Ambiente hanno organizzato per la prossima settimana due assemblee pubbliche cittadine: giovedì 13, alle 21, al Cred (via Sant'Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale. Durante entrambi gli appuntamenti non solo verranno fornite informazioni pratiche sulla nuova raccolta, spiegando anche il funzionamento dei Garby, ma sarà possibile ritirare le nuove tessere.

GARBY. Dal 24 febbraio sarà eliminata la raccolta dei sacchetti filo-strada in centro storico. Al suo posto arriveranno i Garby, 70 nuove isole ecologiche fuori terra, dislocate in vari punti del centro, a due passi da casa o dal posto di lavoro. I Garby saranno facilmente raggiungibili e perfettamente accessibili, rivelandosi così anche molto comodi e vicini alle esigenze di tutti. Con l'introduzione delle isole ecologiche fuori terra, il vetro dovrà essere conferito in modo separato dalla plastica e dagli imballaggi metallici, nell'apposito spazio riservato.

Inoltre, cosa ugualmente importante, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. Con l'applicazione della tariffa puntuale il numero di conferimenti del RUR (rifiuto indifferenziato) avrà incidenza sulla parte variabile della tariffa di ciascuna utenza, cosicché il cittadino vada a spendere effettivamente per quanto rifiuto urbano residuo produce. A questo proposito, Sistema Ambiente ricorda che le utenze che abbiano necessità di conferire pannoloni e/o pannolini hanno la possibilità di compilare l'apposito modulo (scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo all'azienda (tramite fax: 0583315663, email infoa@sistemaambientelucca.it o a mano nella sede dell'azienda) per godere di agevolazioni specifiche, che permetteranno di calcolare la tariffa senza tenere conto di questi conferimenti. L'intervento, pensato per supportare gli anziani e le famiglie che abbiano un bambino piccolo, va di pari passo con l'altra misura introdotta dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambiente: una riduzione, pari al costo sostenuto e comunque di valore non superiore a 100 euro, per l'acquisto di pannolini lavabili, per ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo anno di età.