Politica



Futuro ex Manifattura: l'opposizione ha iniziato raccolta di firme per consiglio comunale straordinario

giovedì, 13 febbraio 2020, 17:46

"Manifattura Tabacchi, pronta la richiesta di consiglio comunale straordinario". Lo dichiarano in una il gruppo consiliare di SiAmoLucca (Remo Santini è il primo firmatario dell'atto per ottenere lo svolgimento della seduta) insieme a Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

"L'area della ex manifattura Tabacchi rappresenta uno snodo di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico della città del domani. Abbiamo appreso che si è acceso l'interesse della città ad investire nel recupero di due terzi dell'ex opificio con la presentazione di un progetto - spiegano gli esponenti delle opposizioni -. Al tempo stesso rileviamo come un piano di recupero di così vasta portata, debba necessariamente essere approfondito in ogni suo aspetto all'interno delle istituzioni (di cui il consiglio comunale rappresenta una delle massime espressioni) sia per quanto riguarda le destinazioni d'uso, il project financing e il piano finanziario collegato. Noi siamo pronti, nell'interesse della città, a fare la nostra parte e dare il nostro contributo - aggiungono - se il consiglio comunale viene messo nelle condizioni di conoscere e approfondire le ipotesi progettuali in campo".

La raccolta delle firme per la convocazione del consiglio comunale straordinario è iniziata stamani giovedì 13 febbraio.