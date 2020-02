Giorno del Ricordo: corona di CasaPound al Real Collegio

Altri articoli in Politica

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:50

Sono cinque giovani donne, nessuna delle quali iscritta ad un partito, le promotrici del primo comitato in provincia di Lucca a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a presidente della regione Toscana

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:40

Il Comitato Provinciale Anpi inoltra, di seguito, il comunicato discusso ed approvato dall'ANPI Nazionale ad Acqui Terme

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:32

Per Lucca e i suoi Paesi interviene sul dibattito inerente il piano della sosta nel centro di Lucca con una critica all'amministrazione comunale

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:28

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, in una nota, esprime sconcerto per la decisione della giunta comunale di adottare il piano triennale per la prevenzione della corruzione senza l’approvazione da parte del consiglio comunale degli obiettivi strategici così come previsto dalla Legge Severino e dalla delibera ANAC n.

martedì, 11 febbraio 2020, 18:44

"Sulla destinazione degli spazi dell'ex Manifattura si apra subito la discussione in consiglio comunale". Lo dichiarano in una nota congiunta il gruppo consiliare di SìAmoLucca insieme ai consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata

martedì, 11 febbraio 2020, 13:53

Parte quindi dall'interno del Partito Democratico la prima voce sulle possibili candidature per le elezioni regionali di maggio prossimo, ed è la voce di 10 sindaci del territorio