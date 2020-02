Politica



Lega, raccolta firme per referendum e tesseramento

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:31

Questo fine settimana la Lega sarà impegnata in tutta la provincia di Lucca per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge per l'introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale puro per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per l'elezione a suffragio universale e diretta del Presidente della Repubblica e dell'abolizione dell'Istituto dei Senatori a Vita.



"È una iniziativa molto significativa per la Lega -commenta il commissario provinciale Andrea Recaldin- a questa campagna referendaria si lega anche l'avvio del tesseramento per iscriversi alla Lega e sostenere le battaglie del nostro capitano Matteo Salvini. I nostri sostenitori, militanti, consiglieri comunali ed assessori hanno organizzato numerosi gazebo in tutti i comuni della provincia per essere vicini a tutti i cittadini che vorranno iscriversi e sostenere la campagna referendaria".



Questi i gazebo presenti in provincia:



*Venerdì 14:*Capannori; 9.00 -12:00; Piazza Aldo Moro.Torre del Lago; 10.00-13.00/ 15.00-18.00; Via Garibaldi 7.Camaiore; 9.00 - 13.00; presso mercato settimanale. *Sabato 15:*Marina di Pietrasanta; 09:30 -12:30; Via Donizetti.Altopascio; 09:30 - 12:30; Piazza Umberto 9.Bagni di Lucca; 09.00 -12:00; Piazza Jean Varroud.Camporgiano; 09.00- 12:00; Piazza S.Giacomo.Querceta; 09:30 - 12:30; Piazza Matteotti. *Domenica 16:*Lucca; 9:30 - 17:30; Piazza S.Frediano lato Fillungo.Viareggio; 10:00 - 17:00; Piazza Campioni.Lido di Camaiore; 15:30 - 18:30; presso Pontile.Montecarlo; 15:00 -18:00; Via Roma.