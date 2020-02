Politica



L'opposizione: "Chiediamo incontro urgente al sindaco e nostro esponente ai vertici su emergenza"

martedì, 25 febbraio 2020, 16:22

"Sull'emergenza Coronavirus, come partiti di opposizione chiediamo un incontro urgente al sindaco Tambellini". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini.



"Vogliamo capire dal primo cittadino, che è anche presidente della conferenza zonale dei sindaci Asl, quale è la situazione attuale - spiegano i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra - e se ha ricevuto indicazioni dalle autorità preposte per affrontare la situazione che, nonostante non vi siano casi nel territorio di Lucca, sta comunque destando attenzione e allarme da parte della cittadinanza. Come rappresentanti dei cittadini siamo pronti a fare la nostra parte ed offrire la nostra collaborazione. Chiediamo altresì - si aggiunge nella nota - che un nostro referente, competente in materia sanitaria, possa essere presente in veste di consigliere a tutte le riunioni riguardanti l'emergenza Coronorovirus a cui il Comune è chiamato a partecipare: questo nell'ottica di una fattiva e costruttiva collaborazione tra maggioranza e minoranza".