Politica



L'opposizione: "Maxi parcheggio e cittadella giudiziaria nell'ex Manifattura, a decidere sia il consiglio"

martedì, 11 febbraio 2020, 18:44

"Sulla destinazione degli spazi dell'ex Manifattura si apra subito la discussione in consiglio comunale". Lo dichiarano in una nota congiunta il gruppo consiliare di SìAmoLucca insieme ai consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

"Sia un atto di indirizzo approvato dal consiglio a determinare le direttrici su cui la giunta Tambellini dovrà muoversi per ridare luce all'area della ex Manifattura Tabacchi - sostengono gli esponenti dell'opposizione - La nostra posizione è chiara e l'abbiamo ribadita più volte. Infatti quest'area rappresenta l'ultima vera opportunità per migliorare e favorire l'accessibilità al centro storico attraverso la realizzazione di un parcheggio di grandi dimensioni, capace di soddisfare non solo le nuove funzioni che verranno eventualmente realizzate all'interno del complesso, ma diventi per capienza il punto principale per la sosta sia per chi vuole venire in città che per i residenti del centro storico".

Secondo i consiglieri comunali "va presa inoltre in considerazione la possibilità di realizzare nell'ex Manifattura la nuova cittadella giudiziaria, visto che come sottolineato anche nella relazione sull'amministrazione della giustizia per il 2019, del presidente del tribunale di Lucca, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2020, c'è la necessità di superare l'attuale sede di Via Galli Tassi che non risponde più alle esigenze".

"Insomma - concludono gli esponenti dell'opposizione - si riporti il consiglio comunale al centro delle decisioni sul futuro della città di Lucca"