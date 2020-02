Politica



Mercanti: “Il consigliere Santini con il suo allarmismo danneggia il mercato delle Tagliate"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:18

Non tarda ad arrivare la replica dell'assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti a quanto dichiarato dall'ex candidato sindaco Remo Santini, attuale capogruppo di SìAmoLucca.



"La politica che fa allarmismo ingiustificato - afferma - danneggia il Mercato delle Tagliate usando argomenti sui quali l'amministrazione Tambellini sta lavorando da mesi in accordo con le categorie economiche e con gli ambulanti ascoltati quotidianamente. Le dichiarazioni del consigliere Santini fanno presumere che sia bene a conoscenza di quanto sta facendo il Comune di Lucca su questo tema importante e abbia la necessità di appropriarsi di temi che sono ben chiari e messi in pratica da chi sta amministrando perché annunciati in Consiglio comunale e a tutti i portatori d'interesse del settore. I nostri uffici sono al lavoro per una revisione complessiva di tutti i mercati cittadini, con la riassegnazione e la ridefinizione delle licenze, degli spazi e della dislocazione logistica per gli operatori, e inoltre per la promozione dei prodotti e delle filiere locali, tutte iniziative condivise passo passo con commercianti e rispettive rappresentanze. Parlare di disastri, di qualità abbassata di spostamenti irrealizzabili colpisce in primo luogo il Mercato stesso delle Tagliate e diffonde un sentimento negativo nell'opinione pubblica che in questo modo sarà ancora meno invitata a frequentare il nostro più importante mercato cittadino".