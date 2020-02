Politica



Minniti (Lega): “Il piano triennale anticorruzione doveva passare dal consiglio comunale”

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:28

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, in una nota, esprime sconcerto per la decisione della giunta comunale di adottare il piano triennale per la prevenzione della corruzione senza l’approvazione da parte del consiglio comunale degli obiettivi strategici così come previsto dalla Legge Severino e dalla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019.

"Il piano in questione - esordisce Minniti - doveva essere obbligatoriamente adottato dalla giunta entro il 31 gennaio scorso e sebbene i rischi di cattiva gestione, in un contesto ambientale sano come quello di Lucca, siano pressochè nulli vi era l’obbligo di rispettare le prescrizioni della Legge n. 190/2012 anche per tener conto delle indicazioni provenienti dal Consiglio Comunale così come più volte ribadito dalle delibere ANAC".

"Spiace constatare - afferma Minniti - che l’amministrazione Tambellini non abbia tenuto conto affatto del corretto iter procedimentale e si sia limitata ad un semplice “aggiornamento” anziché procedere all’adozione di un nuovo e completo piano di prevenzione così come più volte ribadito dall’Anac".