Nominati i coordinatori di Italia Viva per la provincia di Lucca

sabato, 1 febbraio 2020, 17:40

"Tambellini venga in consiglio comunale a riferire sulla situazione a Lucca in merito all'emergenza sull'epidemia da Coronavirus". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra

sabato, 1 febbraio 2020, 12:10

Dopo il principio di incendio avvenuto alla scuola primaria Giovanni Pascoli, la preoccupazione di alcuni genitori e i dubbi su dei lavori attesi ma mai iniziati, il consigliere di opposizione Fabio Barsanti ha protocollato un'interrogazione

sabato, 1 febbraio 2020, 09:49

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) esprimono alcune considerazioni dopo la notizia, di questi giorni, della vendita, da parte della Astaldi, di tutti i servizi non sanitari e commerciali dei quattro ospedali toscani del project financing, che aveva in concessione, a un fondo finanziario inglese

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:35

A chiederlo è il gruppo consiliare di SìAmoLucca, che in questi giorni ha presentato un'interrogazione sulla vicenda a firma del consigliere comunale Alessandro Di Vito

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:54

Facciamo Eco Scuola. Il Movimento 5 Stelle di Lucca, desidera promuovere e portare a conoscenza di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori del nostro territorio l'iniziativa “Facciamo Eco Scuola”

venerdì, 31 gennaio 2020, 10:58

Gli esponenti della Lega Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale, e Giovanni Minniti, capogruppo in consiglio comunale a Lucca, hanno svolto un sopralluogo presso il carcere di San Giorgio a Lucca per approfondire le tematiche già emerse in occasione del primo incontro dello scorso dicembre