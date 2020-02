Panchina LGBT a Lucca, FN: "Si pensi invece ai diritti negati agli italiani"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 5 febbraio 2020, 00:28

I consiglieri, partendo dalla necessità di modificare la struttura di Gesam, hanno affrontato vari tipi di tematiche, in particolare la struttura delle partecipate comunali, con una attenzione specifica alla loro storia

martedì, 4 febbraio 2020, 18:59

"Abbiamo appreso - ha dichiarato il Consigliere Martinelli durante la seduta odierna del consiglio (4 febbraio) - da un articolo uscito sulla stampa locale che il signor sindaco Tambellini ha partecipato in data 18 gennaio all'inaugurazione di un centro islamico a Borgo Giannotti"

martedì, 4 febbraio 2020, 15:15

Sabato 8 febbraio il primo appuntamento al Cred. Successivamente altri nove incontri sul territorio con cittadini, insegnanti, genitori e bambini

lunedì, 3 febbraio 2020, 21:45

Le elezioni regionali si avvicinano e le assemblee territoriali toscane si stanno organizzando per decidere in che modo presentarsi. Giusto ieri si è aperta la seconda consultazione che ha dato i seguenti risultati: il 71,5 per cento dei votanti si è espresso per costruire insieme a Sì Toscana a Sinistra...

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:30

Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà ufficialmente in funzione Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, pensato da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all'interno delle mura

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:09

Riparte "Un caffè con SiAmoLucca", la serie di incontri sul territorio organizzati dalla lista civica che esprime il gruppo consiliare più consistente dell'opposizione nel comune capoluogo