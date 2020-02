Un caffè con SiAmoLucca giovedì fa tappa a S.Anna: "Confronto con i cittadini a metà mandato"

Altri articoli in Politica

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:30

Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà ufficialmente in funzione Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, pensato da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all'interno delle mura

lunedì, 3 febbraio 2020, 17:30

Il sindaco Alessandro Tambellini interviene sull'allarme Coronavirus: "Non vi sono ragioni per assumere comportamenti irragionevoli o cambiare le nostre abitudini. Importante informarsi attraverso fonti autorevoli". Giusto

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:14

Per la Lucchesia, Piana, Media Valle e Garfagnana: Alberto Baccini di Porcari e Anna Rossi di Lucca. Per la Versilia: Giuliana Cecchi di Forte dei Marmi e Luca Mori di Pietrasanta

sabato, 1 febbraio 2020, 17:40

"Tambellini venga in consiglio comunale a riferire sulla situazione a Lucca in merito all'emergenza sull'epidemia da Coronavirus". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra

sabato, 1 febbraio 2020, 12:10

Dopo il principio di incendio avvenuto alla scuola primaria Giovanni Pascoli, la preoccupazione di alcuni genitori e i dubbi su dei lavori attesi ma mai iniziati, il consigliere di opposizione Fabio Barsanti ha protocollato un'interrogazione

sabato, 1 febbraio 2020, 09:49

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) esprimono alcune considerazioni dopo la notizia, di questi giorni, della vendita, da parte della Astaldi, di tutti i servizi non sanitari e commerciali dei quattro ospedali toscani del project financing, che aveva in concessione, a un fondo finanziario inglese