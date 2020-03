Casapound Toscana: "Regalati 80 mila euro dalla Regione alla lobby Lgbt in piena emergenza sanitaria, vergogna!"

Altri articoli in Politica

venerdì, 27 marzo 2020, 09:40

Roberto Fiore: "Per noi questo non sarà certo il Governo del salvatore della patria, ma quello del medico in grado di firmare soltanto il certificato di morte dell'Italia"

giovedì, 26 marzo 2020, 21:08

Alcuni lettori ci hanno scritto dicendoci la loro sorpresa per la presenza, sul profilo facebook dell'assessore Celestino Marchini, di questa vignetta decisamente fuori luogo e di cattivo gusto

giovedì, 26 marzo 2020, 15:16

Scrive così il consigliere comunale Fabio Barsanti, dopo che nei giorni scorsi aveva denunciato assembramenti di persone anche al Carmine e in piazza San Francesco

giovedì, 26 marzo 2020, 13:56

"Per sostenere l'economia locale l'amministrazione Tambellini utilizzi per intero i soldi della vendita di Gesam Gas e Luce". Lo dichiarano in una nota congiunta i capogruppo Marco Martinelli e Remo Santini

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:04

Lo dichiarano in una nota i consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata da sempre impegnati in questo senso

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:28

Lo sostiene Remo Santini, leader della lista civica SìAmoLucca nonchè ex candidato sindaco. Che fa una riflessione su quanto accaduto fin qui sulla vicenda Coronavirus