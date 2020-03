Coronavirus e situazione sanitaria a Lucca, i capigruppo Martinelli e Santini hanno chiesto un incontro al prefetto

Altri articoli in Politica

lunedì, 9 marzo 2020, 17:20

Dodici ordini di quarantena, aperto il Centro comunale di Protezione civile. Gli uffici del Comune di Lucca da domattina saranno accessibili solo su appuntamento telefonico, sospese le attività del Consiglio

lunedì, 9 marzo 2020, 14:52

La rivolta nelle carceri, immotivata e strumentale, è un campanello di allarme da non sottovalutare: i criminali non hanno paura del Coronavirus e hanno capito che lo stato, in questo momento, rischia il collasso. Video terrificante dal carcere di Bologna

domenica, 8 marzo 2020, 11:40

Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di SìAmo Lucca insieme ai consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata

sabato, 7 marzo 2020, 14:05

Il consiglio nazionale della Lega Toscana ha scelto all’unanimità il nome di Susanna Ceccardi. Sarà lei la proposta che la Lega Toscana presenterà al leader della Lega, Matteo Salvini

sabato, 7 marzo 2020, 13:52

I sindaci chiedono ai cittadini, alle associazioni sportive e agli esercizi commerciali di rispettare le misure precauzionali per contenere la diffusione del Coronavirus

sabato, 7 marzo 2020, 11:18

"Italiani dovete morire": no, non siamo a Cefalonia nel settembre 1943 e non c'è alcuna divisione Acqui da massacrare. C'è solo un paese, il nostro, che non ha ancora capito che deve tornare ad imparare a fare da sé