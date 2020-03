Politica



Coronavirus, Martinelli e Santini ribadiscono: "Il Comune sostenga l'economia locale coi soldi della vendita di Gesam Gas"

giovedì, 26 marzo 2020, 13:56

"Per sostenere l'economia locale l'amministrazione Tambellini utilizzi per intero i soldi della vendita di Gesam Gas e Luce". Lo dichiarano in una nota congiunta i capogruppo Marco Martinelli e Remo Santini.

"Abbiamo formalmente richiesto al prefetto di Lucca che si faccia garante affinché vi sia trasparenza da parte dell'amministrazione Tambellini dell'utilizzo di questa entrata straordinaria nelle casse comunali - aggiungono i due esponenti di opposizione - Lucca avrebbe l'opportunità unica di utilizzare un tesoretto, utile in una fase di grande emergenza come questa, per rimettere in moto l'economia della città falcidiata dal coronavirus. Vogliamo che l'amministrazione esca allo scoperto e ci dica se accoglie o meno la nostra proposta già avanzata fin dall'inizio di questa crisi: ovvero utilizzare per intero la quota parte dei 16 milioni di euro incassati dalla vendita di Gesam Gas e luce per azzerare le tasse locali".

"Non ci sono più scuse - conclude la nota - perché è evidente che se la giunta Tambellini intendesse utilizzare questi fondi per sistemare il bilancio, emergerebbe con chiarezza che in questi anni ha creato un notevole buco nelle casse comunali. Quindi una mala gestione della finanza pubblica".