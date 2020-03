CoVid-19: tutto chiuso, tranne negozi alimentari, servizi pubblici essenziali e farmacie

Altri articoli in Politica

mercoledì, 11 marzo 2020, 19:41

La polizia municipale ha effettuato nella giornata controlli sulle persone verificando le autocertificazioni e aiutando le persone a compilarlo. Gli agenti hanno poi effettuato sopralluoghi nei luoghi pubblici all’aperto, sia negli esercizi commerciali che nei punti di grande distribuzione

mercoledì, 11 marzo 2020, 16:00

Se non fosse un dramma, ci sarebbe da ridere e chiamarla farsa. Fino a oggi tutti, a Lucca, sapevano per averlo letto sui giornali, che a seguito della positività del sindaco, anche giunta e staff erano stati messi in quarantena.

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:15

In un momento in cui si sente dire che bisogna rispettare le regole e restare chiusi in casa, ci sono arrivate segnalazioni documentate di assessori in giro per la città: cos'è, una presa in giro?

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:27

"In questo momento di emergenza non esistono né maggioranza né opposizione, ma solo la parola collaborazione istituzionale". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra

martedì, 10 marzo 2020, 10:35

Controlli serrati nelle struttura sanitarie private per verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle ultime disposizioni nazionali. Lo chiedono con urgenza i sindacati le segreterie dei sindacati Fp Cgil, Uil Fpl e Fisascat Cisl nella provincia di Lucca

lunedì, 9 marzo 2020, 17:36

"Coronavirus, abbiamo avanzato la richiesta di un incontro urgente al prefetto". Lo annunciano i capigruppo di opposizione Marco Martinelli e Remo Santini