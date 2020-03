Dodici ordini di quarantena, aperto il COC

Altri articoli in Politica

lunedì, 9 marzo 2020, 17:36

"Coronavirus, abbiamo avanzato la richiesta di un incontro urgente al prefetto". Lo annunciano i capigruppo di opposizione Marco Martinelli e Remo Santini

lunedì, 9 marzo 2020, 14:52

La rivolta nelle carceri, immotivata e strumentale, è un campanello di allarme da non sottovalutare: i criminali non hanno paura del Coronavirus e hanno capito che lo stato, in questo momento, rischia il collasso. Video terrificante dal carcere di Bologna

domenica, 8 marzo 2020, 11:40

Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di SìAmo Lucca insieme ai consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata

sabato, 7 marzo 2020, 14:05

Il consiglio nazionale della Lega Toscana ha scelto all’unanimità il nome di Susanna Ceccardi. Sarà lei la proposta che la Lega Toscana presenterà al leader della Lega, Matteo Salvini

sabato, 7 marzo 2020, 13:52

I sindaci chiedono ai cittadini, alle associazioni sportive e agli esercizi commerciali di rispettare le misure precauzionali per contenere la diffusione del Coronavirus

sabato, 7 marzo 2020, 11:18

"Italiani dovete morire": no, non siamo a Cefalonia nel settembre 1943 e non c'è alcuna divisione Acqui da massacrare. C'è solo un paese, il nostro, che non ha ancora capito che deve tornare ad imparare a fare da sé