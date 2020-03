Emergenza Coronavirus, Santini e Martinelli a confronto col prefetto

Altri articoli in Politica

giovedì, 12 marzo 2020, 19:55

Nonostante le difficoltà dell’emergenza coronavirus e le sedi chiuse, il Comune di Lucca, continua a lavorare attraverso i mezzi telematici. Questo pomeriggio si è riunito in videoconferenza il Centro operativo comunale di protezione civile coordinato dall’assessore alla sicurezza Francesco Raspini

mercoledì, 11 marzo 2020, 22:32

Tutti in casa. Il Governo, attraverso il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso di prendere misure ancora più stringenti per ciò che riguarda la lotta al Coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 19:41

La polizia municipale ha effettuato nella giornata controlli sulle persone verificando le autocertificazioni e aiutando le persone a compilarlo. Gli agenti hanno poi effettuato sopralluoghi nei luoghi pubblici all’aperto, sia negli esercizi commerciali che nei punti di grande distribuzione

mercoledì, 11 marzo 2020, 16:00

Se non fosse un dramma, ci sarebbe da ridere e chiamarla farsa. Fino a oggi tutti, a Lucca, sapevano per averlo letto sui giornali, che a seguito della positività del sindaco, anche giunta e staff erano stati messi in quarantena.

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:15

In un momento in cui si sente dire che bisogna rispettare le regole e restare chiusi in casa, ci sono arrivate segnalazioni documentate di assessori in giro per la città: cos'è, una presa in giro?

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:27

"In questo momento di emergenza non esistono né maggioranza né opposizione, ma solo la parola collaborazione istituzionale". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra