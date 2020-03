Politica



Francesi ingrati: noi vicini a loro per Bataclan e Notre Dame, loro a spararci addosso per il Coronavirus

venerdì, 6 marzo 2020, 10:02

La riconoscenza, è proprio vero, non è di questo mondo: noi vicini ai francesi per le tragedie dell'Isis e non solo, loro a prenderci in giro per il Coronavirus. E allora ecco la vignetta di Gabriele Muratori a ristabilire le giuste distanze. In fondo, alla fine, tutti quanti sulla tazza del cesso dobbiamo andare, la differenza, però, è proprio quella: c'è chi, dopo, si lava e si pulisce e chi, come i cugini d'Oltralpe o si fanno la doccia oppure restano sudici e puzzano.