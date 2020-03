L'opposizione: ”Chiediamo alle autorità di verificare l'emergenza e intervenire urgentemente"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:58

Massimiliano Bindocci e Simone Marsili (Uiltrasporti Toscana area Lucca) segnalano come il personale delle pulizie nn dell’ospedale San Luca si sia rifiutato di iniziare il servizio senza gli adeguati dispositivi stamattina

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:17

"Anche se le ultime direttive per contrastare il coronavirus lo permettono, vista la situazione drammatica che stiamo vivendo l'assessore Mercanti avrebbe dovuto sospendere il mercatino agricolo di quest'oggi". A parlare il direttivo di Fratelli d'Italia di Lucca

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:13

E' quanto sostengono in una nota i consiglieri comunali del gruppo SìAmoLucca (Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini) insieme ai colleghi Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

mercoledì, 18 marzo 2020, 10:22

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti raccoglie lo sfogo di un chirurgo pisano: «Come in Russia con le scarpe di cartone. Uguale»

martedì, 17 marzo 2020, 20:06

In distribuzione le mascherine per il personale sanitario dell'ospedale, per i medici di medicina generale, per gli operatori del sociale e del terzo settore: l'acquisto è stato effettuato dal Comune di Lucca per dare una risposta immediata a coloro che stanno lavorando in prima linea nell'emergenza Coronavirus

martedì, 17 marzo 2020, 17:53

"La decisione del Comune di far realizzare comunque il Mercatino Biologico in piazza San Francesco, quindi su area pubblica e non privata, è incomprensibile". A sottolinearlo in una nota è il gruppo consiliare di SìAmoLucca