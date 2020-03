Politica



L'opposizione: "Ok riapertura Campo di Marte, ma siamo in ritardo per colpa della sinistra"

martedì, 17 marzo 2020, 15:56

"Terapia intensiva al Campo di Marte: è dai primi febbraio che lo richiediamo". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Enrico Torrini.



"Con oltre un mese di colpevole ritardo - aggiungono i consiglieri di lista civica e partiti di centrodestra - arriva l'annuncio del Governatore Rossi di ampliamento dei posti letto e l'utilizzo degli spazi sanitari del Campo di Marte per affrontare l'allerta Coronavirus. All'inizio di febbraio, quando l'emergenza non era ancora arrivata nella nostra città, abbiamo richiesto a Tambellini in qualità di presidente della Conferenza zonale della sanità che si facesse portavoce presso tutti gli agli altri enti preposti, affinché fossero presi provvedimenti specifici per riaprire la palazzina O dell'area Campo di Marte".



Concludono i consiglieri di opposizione: "Purtroppo si arriva a questa soluzione solo oggi quando la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, mentre se si fosse dato ascolto alla minoranza la struttura sarebbe già pronta per essere utilizzata. Questo - ribadiscono i consiglieri - è il risultato delle barriere ideologiche innalzate dalla maggioranza di sinistra, che anche di fronte ad una situazione di grande emergenza come quella che stiamo vivendo ha rifiutato la nostra collaborazione, anteponendo interessi di partito all'interesse generale della comunità lucchese".