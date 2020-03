"Mancano adeguati dispositivi": protesta il personale delle pulizie del San Luca

Altri articoli in Politica

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:06

“Chi entra nell’area isolamento del Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca, non ha le protezioni come in foto, infatti sono terminate le tute protettive". Questa segnalazione è stata inviata da alcuni operatori sanitari ai gruppi consiliari di opposizione al Comune di Lucca, che sono stati contattati per renderla nota

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:17

"Anche se le ultime direttive per contrastare il coronavirus lo permettono, vista la situazione drammatica che stiamo vivendo l'assessore Mercanti avrebbe dovuto sospendere il mercatino agricolo di quest'oggi". A parlare il direttivo di Fratelli d'Italia di Lucca

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:13

E' quanto sostengono in una nota i consiglieri comunali del gruppo SìAmoLucca (Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini) insieme ai colleghi Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

mercoledì, 18 marzo 2020, 10:22

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti raccoglie lo sfogo di un chirurgo pisano: «Come in Russia con le scarpe di cartone. Uguale»

martedì, 17 marzo 2020, 20:06

In distribuzione le mascherine per il personale sanitario dell'ospedale, per i medici di medicina generale, per gli operatori del sociale e del terzo settore: l'acquisto è stato effettuato dal Comune di Lucca per dare una risposta immediata a coloro che stanno lavorando in prima linea nell'emergenza Coronavirus

martedì, 17 marzo 2020, 17:53

"La decisione del Comune di far realizzare comunque il Mercatino Biologico in piazza San Francesco, quindi su area pubblica e non privata, è incomprensibile". A sottolinearlo in una nota è il gruppo consiliare di SìAmoLucca