Martinelli e Testaferrata: “Negozi chiusi, attenzione a tutela della sicurezza"

domenica, 15 marzo 2020, 15:14

Nel centro storico esiste un problema: molti stranieri senza fissa dimora si assembrano in alcune zone e continuano a chiedere elemosina all'entrata dei pochi negozi alimentari aperti

sabato, 14 marzo 2020, 23:07

Proprio di recente, e prima che si diffondesse anche in Europa il Corona virus, ho riletto 1984 il romanzo capolavoro distopico di Orwell pubblicato nel 1949 che descrive pessimisticamente un futuro assai cupo in cui, dopo una guerra nucleare, il mondo è diviso in potenze totalitarie

sabato, 14 marzo 2020, 19:39

Nella riunione del Centro operativo della Protezione Civile di oggi è stato deciso di emettere un’ordinanza di chiusura della passeggiata delle Mura urbane a partire dalle ore 00.00 di domenica 15 marzo fino a giovedì 25 marzo compreso. Breve commento di Aldo Grandi

sabato, 14 marzo 2020, 17:35

"È dai primi di febbraio che abbiamo presentato un'interrogazione sui rischi e poi chiesto si facesse pressione sull'Asl per allestire una struttura come Campo di Marte. E ancora oggi non è aperta". Parte così la replica al comune da parte dei gruppi di opposizione

sabato, 14 marzo 2020, 15:50

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti biasima la presa di posizione della maggioranza contro il consigliere Alessandro Di Vito che si era offerto per collaborare con la cabina di regia comunale per la gestione dell'emergenza coronavirus

sabato, 14 marzo 2020, 14:05

"In questo momento così difficile per tutta la nazione, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte nel dramma del coronavirus e anche a tutti coloro che, per fronteggiare il contagio, sono costretti a restare nelle proprie case". A parlare l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia