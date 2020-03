Politica



Minniti (Lega): “Il consiglio ha approvato un ordine del giorno per intitolare una via a Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini”

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:10

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità di una mozione che prevede di intitolare una via A Santa Maria del Giudice ad Antonio Pellegrini e Eugenio Viviani i due lavoratori morti mentre stavano collocando i ceri per la luminara del 2017.

"Quel tragico venerdi 1 settembre 2017 - afferma il consigliere Minniti - è un giorno che rimarrà impresso per sempre nella mente e nel cuore di noi lucchesi perchè Antonio Pellegrini ed Eugenio Viviani, i due operai della cooperativa Morelli, vi hanno trovato la morte precipitando da una altezza di 10 metri a causa dello schianto della gru sulla quale si trovavano per collocare i lumini per la processione del Volto Santo, la ricorrenza religiosa più sentita nella città di Lucca. L’inchiesta della Magistratura ha fatto luce sulle cause della tragedia e sulle responsabilità personali ma questo non contribuisce, certo, ad alleviare la sofferenza di tutta la nostra comunità. Antonio ed Eugenio sono due dei tanti, troppi lavoratori che perdono la vita nell’adempimento del loro dovere. Dimenticarli significa ucciderli di nuovo. Per ricordare il loro sacrificio ho presentato una mozione in consiglio comunale per intitolare una via cittadina ad Antonio ed Eugenio. Anche Giovanni Giannini, stimato collega di maggioranza, ha presentato una analoga mozione che mi ha trovato concorde e, volentieri, ho accettato di condividerla poiché tragedie del genere riguardano ognuno di noi, uniscono e non dividono al di là dell’appartenenza politica".

"Di fronte al dolore della comunità, delle famiglie, degli amici di Antonio e Eugenio ho trovato giusto dare un segnale di unità di intenti per non dimenticare e per sensibilizzare l’opinione pubblica, le autorità competenti, i responsabili di attività a rischio sull’esigenza di garantire elevati standard di sicurezza a tutela dei lavoratori affinchè tragedie come quelle che hanno colpito Antonio e Eugenio non si ripetano più" conclude Minniti.