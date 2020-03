Regionali, Lega sceglie la Ceccardi. Recaldin: "Lei candidato migliore per svoltare"

Altri articoli in Politica

sabato, 7 marzo 2020, 13:52

I sindaci chiedono ai cittadini, alle associazioni sportive e agli esercizi commerciali di rispettare le misure precauzionali per contenere la diffusione del Coronavirus

sabato, 7 marzo 2020, 11:18

"Italiani dovete morire": no, non siamo a Cefalonia nel settembre 1943 e non c'è alcuna divisione Acqui da massacrare. C'è solo un paese, il nostro, che non ha ancora capito che deve tornare ad imparare a fare da sé

sabato, 7 marzo 2020, 09:47

Giovanni Bernicchi (segretario generale Fisascat Cisl Toscana Nord), in vista della festa della donna (8 marzo), sensibilizza sul tema delle condizioni delle donne nel mondo del lavoro

venerdì, 6 marzo 2020, 17:23

"Questa giunta comunale non impegna solo il proprio destino, ma anche quello dei nostri figli e nipoti. La città di Lucca, infatti, verrà svenduta". È questa l'accusa che il consigliere comunale Massimiliano Bindocci rivolge all'attuale giunta

venerdì, 6 marzo 2020, 16:50

Sono le due misure principali che richiedono con forza e urgenza le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a fronte del turn over e dell'emergenza Coronavirus che sta mettendo sotto pressione il personale sanitario

venerdì, 6 marzo 2020, 15:36

Vanno giù duro i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini