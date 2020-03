Susanna Ceccardi candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione

Altri articoli in Politica

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:10

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità di una mozione che prevede di intitolare una via A Santa Maria del Giudice ad Antonio Pellegrini e Eugenio Viviani i due lavoratori morti mentre stavano collocando i ceri per la luminara del 2017

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:58

In una seduta piuttosto tecnica, l'assemblea del consiglio comunale lucchese ha provveduto a modificare lo statuto alla base del funzionamento della stessa assemblea. In particolare sono state normate le figure dei garanti e quella del consigliere incaricato. Il provvedimento è stato illustrato da Rita Nelli (Pd)

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:51

Lucca 2030, azioni per la qualità dell'aria: un programma di incontri con cittadini e imprenditori e categorie per diffondere la cultura efficienza energetica e qualità dell'aria. Istituito uno spazio informativo all'URP di via del Moro

martedì, 3 marzo 2020, 21:55

Lo ha dichiarato il consigliere Marco Martinell, durante la seduta di consiglio comunale di questa sera 3 marzo. Martinelli si è battuto fin dal primo momento schierandosi a fianco dei cittadini e titolari di attività quando circa un anno fa a causa di una crepa sulla strada fu ristretta la...

martedì, 3 marzo 2020, 17:49

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini

martedì, 3 marzo 2020, 14:35

Non conta la realtà né quella che ci vogliono far credere sia, ma la sua percezione e mai come in questo momento quest'ultima è di insicurezza e paura.