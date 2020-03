Politica



Turismo in difficoltà: Santini, Bertini e Maria Pacini Fazzi editore lanciano su youtube il video su Lucca

giovedì, 5 marzo 2020, 15:37

A seguito dell'emergenza Coronavirus, uno degli aspetti più preoccupanti è la ricaduta negativa sul turismo. Considerando che anche la nostra città non è indenne purtroppo da questo fenomeno, e che tra le formule che si sta pensando di adottare un po' in tutta Italia c'è anche quella di filmati promozionali, la prima iniziativa in questa direzione arriva da Remo Santini, nella sua veste di scrittore e autore, Maria Pacini Fazzi editore e dal documentarista Gino Bertini.

Che a partire da oggi hanno deciso di lanciare su youtube il video dal titolo "Lucca allo specchio", in cui si riassumono bellissime immagini riguardanti il centro storico e i suoi dintorni. Scorci suggestivi alternati a frasi ideate dallo stesso Santini, in cui si esaltano le caratteristiche monumentali di strade e piazze oltre a rimarcare sentimenti e tipicità squisitamente lucchesi. Il video, realizzato a suo tempo per altri scopi, considerando l'attualità viene liberato dai diritti. Con l'auspicio che possa essere condiviso sui social da chi vorrà far girare un messaggio di attaccamento a Lucca, e al contempo possa dare una ulteriore impulso alla conoscenza della storia del territorio sia in Italia che all'estero. Il filmato verrà altresì messo a disposizione gratuitamente di enti e associazioni che avranno intenzione di utilizzarlo a questi fini. Un particolare ringraziamento a Gino Bertini per la sua generosità.

