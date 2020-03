“Via del Brennero località San Michele In Escheto: è una vergogna che a distanza di più di un anno non siano ancora partiti i lavori”

Altri articoli in Politica

martedì, 3 marzo 2020, 17:49

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini

martedì, 3 marzo 2020, 14:35

Non conta la realtà né quella che ci vogliono far credere sia, ma la sua percezione e mai come in questo momento quest'ultima è di insicurezza e paura.

lunedì, 2 marzo 2020, 23:41

“Chiederemo interventi a Governo e Regione e per la promozione e la ripresa dei consumi interni, il Comune conferma tutti gli eventi in programma e studia misure di sostegno all’economia locale”

domenica, 1 marzo 2020, 20:09

Mentre il Coronavirus mette a nudo l'impotenza di fronte alla malattia, un'altra bomba, molto più pericolosa e devastante, bussa ai confini dell'Europa e dell'Italia: l'invasione di milioni di esseri umani dalla frontiera turca

domenica, 1 marzo 2020, 19:34

Scomparsa del caporale Ivan J. Houston, il cordoglio del sindaco Tambellini: "È stato parte di quella generazione straordinaria di uomini che con il loro sacrificio hanno riscattato l'Europa dall'orrore"

domenica, 1 marzo 2020, 18:26

Si è tenuto sabato 29 febbraio il primo congresso regionale del Popolo della Famiglia della Toscana a cui hanno partecipato militanti e referenti provinciali provenienti da tutte le province toscane: "Il congresso, svoltosi a Prato proprio durante l'emergenza Coronavirus, sta a dimostrare come i nostri militanti non si fermino davanti...