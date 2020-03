Politica



Zucconi (FdI): “Vicino ai miei concittadini in questo momento così delicato"

sabato, 14 marzo 2020, 14:05

"In questo momento così difficile per tutta la nazione, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte nel dramma del coronavirus e anche a tutti coloro che, per fronteggiare il contagio, sono costretti a restare nelle proprie case". A parlare l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia.

"A tale proposito, impossibilitato ad incontrare fisicamente i miei concittadini sulla base delle ultime normative, ritengo utile lasciare qui la mia mail zucconi_r@camera.it in modo che chiunque abbia problematiche da segnalare, informazioni da richiedere o semplicemente un dubbio o una domanda da porre, possa farlo in modo semplice e veloce. Il mio lavoro da parlamentare di Fratelli d'Italia, seppur modificato nella forma, sta procedendo nella sostanza a ritmo serrato – prosegue Zucconi – e attualmente si basa sull'elaborazione di proposte da portare al Governo a tutela dei lavoratori e delle imprese e nel tenere i cittadini informati su quanto avviene in Parlamento, poiché troppo spesso purtroppo si ricevono informazioni errate o che si basano su fake news lette sui social network. Sto infine cercando di reperire materiale sanitario utile in questa emergenza, in primis mascherine da fornire gratuitamente agli ospedali e di essere di aiuto a nostri concittadini che sono rimasti bloccati all'estero a causa della soppressione di alcune rotte aeree. Rinnovo dunque tutta la mia disponibilità e vicinanza ai cittadini di Lucca, Versilia e Garfagnana, mettendomi a loro completa disposizione".