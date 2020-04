Politica



Acquisto del drone, Barsanti: "Dal comune risposte evasive"

giovedì, 2 aprile 2020, 15:48

Non si placa la polemica sull'acquisto del drone da parte del comune di Lucca. Il consigliere Fabio Barsanti, che aveva chiesto le voci di spesa dettagliate, accusa l'amministrazione di aver fornito informazioni generiche, evasive e incomplete.



"La risposta alla mia richiesta di accesso agli atti - dichiara Barsanti in una nota - mi ha stupito per evasività e incompletezza. Sia gli atti inviati, sia il comunicato del Comune, infatti, non dicono assolutamente niente, se non che il dispositivo fatto volare prima che il Ministero dell'Interno bloccasse i voli (oggi nuovamente sbloccati) non è lo stesso acquistato dall'ente. Quello acquistato alla cifra di 3.337,92 € è un altro, che sarà dunque in dotazione alla Polizia Municipale per il futuro. Tuttavia la spesa impegnata, attraverso una determina di dicembre, ammonta ad un totale di 23.981,54 €".



"Ciò che avevo chiesto - prosegue la nota - era proprio il dettaglio delle voci di spesa relative ai 20.643,62 € rimanenti. Mi viene risposto, genericamente, che queste riguarderanno l'assistenza pluriennale, la manutenzione del velivolo oltre ai costi per l'abilitazione degli operatori. Ritengo che i lucchesi debbano sapere come vengono spesi i soldi pubblici, e per far questo vorrei conoscere le voci che giustificano tale spesa; la quale potrebbe anche trovar fondamento, ma al momento la risposta è troppo vaga e non ci è possibile valutarlo".



"Esiste un preventivo? - continua il consigliere di opposizione - Possiamo sapere quanti saranno gli operatori che necessiteranno di abilitazione? Possiamo vedere un contratto sull'assistenza e la manutenzione pluriennale? Dalle determinazioni inviate tutto ciò non è rintracciabile. Invito dunque l'Amministrazione, e con essa i suoi uffici, ad essere più chiari e ad inviare la documentazione completa".