Politica



Battistini: “Ho inviato questa mattina ai consiglieri il documento che regola le attività del Consiglio in videoconferenza, una polemica inutile”

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:56

Il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, interviene in merito alla convocazione dell’assemblea comunale attraverso videoconferenza nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso:

“Sabato 28 scorso gli uffici competenti avevano già predisposto atti necessari per convocare il Consiglio comunale in videoconferenza. Ho inviato questa mattina a tutti i consiglieri il regolamento da me firmato che consente anche al Comune di Lucca di poter convocare le sedute dell’assemblea e delle commissioni consiliari in videoconferenza: le attività istituzionali ripartiranno a breve, dai primi giorni settimana dopo una breve sperimentazione. I consiglieri sanno già della convocazione di una conferenza dei capigruppo dedicata proprio a questo. Sarà inoltre inviata anche un’informativa con i requisiti tecnici necessari a far funzionare il sistema, i componenti del Consiglio saranno contattati dalla segreteria per essere messi in condizione di poter accedere il servizio. Nonostante questo – conclude Battistini - alcuni consiglieri di opposizione hanno voluto ugualmente sollevare a mezzo stampa una polemica che, in questo momento drammatico, ci sembra davvero inutile e priva di senso”.