Buchignani respinge le accuse: "In questo momento i colori politici non hanno senso"

domenica, 12 aprile 2020, 11:00

A chi lo accusa di essere "strabico" il consigliere Buchignani risponde di rileggersi bene, qualora l'avesse fatto, l'ODG prot. n° 0045068/2020 votato a favore nella seduta del Consiglio Comunale svoltasi il 10 aprile.

"In un momento delicato e critico come questo - dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia - mettere il colore politico davanti alla tutela e agli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese locali sarebbe da irresponsabili. Appoggio totalmente le proposte e gli emendamenti fatti ai vari DPCM presentati dal mio partito e da Giorgia Meloni, ai quali ho collaborato, ma allo stesso tempo ho ritenuto valide le iniziative elencate nell'odg presentato dalla consigliera Chiara Martini che prevedono aiuti alle famiglie in difficoltà, ai disabili, agli anziani, alle attività produttive locali, allo snellimento delle procedure e si propone la possibilità di estendere, oltre la sospensione, anche la riduzione delle tasse per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 da qui fino al prossimo anno. In un momento come questo dobbiamo collaborare e non farci la guerra, dobbiamo lavorare insieme per cercare soluzioni atte alla ripresa della nostra città. L'opposizione deve essere costruttiva e non fatta a prescindere o per partito preso. Se in una proposta c'è qualcosa di buono, perché votare contro? Questo non significa essere in contrapposizione con l'idea nazionale del partito, a livello locale si valutano anche le esigenze dei cittadini, si sentono più da vicino le reali problematiche del territorio, e si agisce di conseguenza. Consiglio a chi ha non ha compreso il mio operato di leggere bene i punti chiave elencati nell'odg prima di definire "un brutto spettacolo" l'intenzione di collaborare, e magari scontrarsi pure sulle trattative, ma sempre con coscienza e responsabilità per l'interesse comune."