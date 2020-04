Politica



Ceccardi e Recaldin (Lega): "Chiediamo chiarezza su quanto accaduto in centro storico"

sabato, 18 aprile 2020, 17:09

"Da più di un mese gli italiani sono chiusi in casa per evitare la diffusione del Coronavirus, ed osservano con estrema attenzione ogni disposizione, governativa e regionale, nell'ottica di garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutti. Queste regole dovrebbero ovviamente valere per tutti, senza distinzioni, per questo chiediamo chiarezza su quanto accaduto nel centro storico di Lucca poche sere fa". Lo scrivono in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi ed il commissario provinciale del Carroccio Andrea Recaldin.



"Abbiamo letto con sconcerto la notizia della presenza di 15 extracomunitari in uno scantinato a pochi passi dal Comune di Lucca, in pieno centro. Uno di loro, su di giri, avrebbe anche aggredito un commerciante che effettuava consegne a domicilio, facendo così venire alla luce la situazione. Oltre alle problematiche legate alla sicurezza ed all'ordine pubblico, chiediamo a gran voce che l'amministrazione comunale faccia chiarezza su quanto accaduto. Non possiamo chiedere che siano solo i nostri concittadini a fare enormi sacrifici, per contenere la diffusione dell'epidemia: il distanziamento sociale e le norme igienico sanitarie, evitando situazioni di promiscuità, devono essere rispettate da tutti".