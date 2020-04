Politica



Il sindaco presenta i provvedimenti straordinari per aiutare famiglie e imprese

sabato, 18 aprile 2020, 20:21

Il sindaco Alessandro Tambellini alla fine della Giunta politica che si è tenuta questo pomeriggio, ha disposto la convocazione di tutti i rappresentanti delle categorie economiche per martedì 21 aprile alle 11 in videoconferenza. Il sindaco, assieme agli assessori, presenterà i provvedimenti straordinari per il sostegno delle imprese, alle famiglie e per il rilancio dell’economia cittadina gravemente colpita dall’emergenza Covid-19.

“L’amministrazione in queste settimane è stata impegnata a elaborare un quadro preciso e capillare della situazione economica del nostro ente e delle società partecipate alla luce dei danni provocati dall’emergenza sanitaria – afferma il sindaco - Abbiamo valutato per il breve e medio periodo la previsione finanziaria che potremo sostenere. Il lavoro fatto negli scorsi anni di riordino e razionalizzazione della struttura del Comune e delle sue partecipate ci consente oggi di avere qualche mezzo in più per affrontare la crisi. Martedì saremo in grado così di presentare l’impegno del Comune di Lucca per far ripartire l’economia locale appena sarà superata la fase più pericolosa dell’epidemia”.

Intanto continua la promozione del Cuore di Lucca, il Fondo di Mutuo Soccorso creato dall’amministrazione comunale per sostenere, nell’immediato, chi ha subito più di altri gli effetti economici del Coronavirus e nel medio-lungo periodo per rilanciare il territorio.

Qui tutte le info per effettuare la donazione:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21003