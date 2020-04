Legnaioli (Lega): "Gravissima aggressione al carabiniere, più forze dell'ordine a Lucca"

Altri articoli in Politica

martedì, 21 aprile 2020, 17:08

I consiglieri di maggioranza del consiglio comunale di Lucca commentano la manovra finanziaria dell'amministrazione, annunciata oggi in conferenza stampa

martedì, 21 aprile 2020, 16:09

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata

martedì, 21 aprile 2020, 14:02

Una manovra da dodici milioni per provare a risanare la città, a fronte dell'emergenza Coronavirus: azzeramento del canone cosap da marzo fino alla fine dell'anno per mercati, fiere e posteggi fissi, bar, ristoranti, alberghi, edilizia, noleggio di biciclette e per tutti gli eventi che verranno fatti da qui alla conclusione...

martedì, 21 aprile 2020, 09:55

Il capogruppo dell'opposizione critica l'operato dell'amministrazione comunale in materia di sicurezza alla luce dei recenti episodi di microcriminalità avvenuti nel centro storico ad opera di due extracomunitari

lunedì, 20 aprile 2020, 15:49

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di SìAmoLucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini insieme ai consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata

lunedì, 20 aprile 2020, 15:28

"Altri episodi di violenza in centro. Raspini è ancora in silenzio stampa?". Il consigliere Fabio Barsanti torna alla carica chiamando in causa l'assessore alla sicurezza Raspini