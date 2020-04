Politica



Lo strabismo di Fratelli d'Italia: a Roma assedia il Pd, a Lucca ci va a braccetto

sabato, 11 aprile 2020, 13:52

A Roma Giorgia Meloni (insieme a Salvini) è la più barricadera contro il premier Conte e questo Governo che ci sta portando alla deriva, e che vede al suo interno un Pd che finalmente ha gettato la maschera e propone la Covid-tax, una "patrimoniale" sui redditi oltre gli 80 mila euro. Ma se Fratelli d'Italia nella capitale è sempre più oltranzista nei confronti del centrosinistra e di tutte le sue derivazioni, a Lucca succede il contrario. La prova è il consiglio comunale andato in scena ieri, chiesto dalle opposizioni.

Dove Nicola Buchignani, esponente del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Santini, ha votato sì al documento proposto dal centrodestra. Ma ha dato pure l'ok all'ordine del giorno presentato proprio dal Pd e dal raggruppamento che sostiene l'amministrazione Tambellini.

Scatto di responsabilità vista l'emergenza che viviamo da settimane, dettato dalla necessità di rimanere tutti uniti al di là delle ideologie politiche? Oppure c'è qualche altro motivo? Fatto sta che tutti sono rimasti basiti, sia maggioranza che minoranza. Per diversi motivi: il primo è quello che abbiamo già accennato, ovvero che Fratelli d'Italia ha una posizione chiara e durissima a livello nazionale verso i provvedimenti del Governo e ha chiesto la cancellazione di alcune tasse. Il secondo motivo è che l'ordine del giorno presentato a Lucca dal centrosinistra e dal Pd, votato appunto da Fratelli d'Italia, non prevede la cancellazione delle tasse, ma generiche iniziative per supportare le attività economiche e un'altrettanto generica sospensione di alcune imposte.

Non solo, nei loro interventi, i consiglieri comunali di centrosinistra hanno accusato i colleghi di opposizione di voler togliere i tributi locali nel 2020, definendola operazione impossibile. Ribadendo, dunque, che la giunta Tambellini non farà nulla di quanto prospettato dal centrodestra & co.

E' vero che Lucca è una città proprio strana dove non si può dare mai nulla per scontato, ma che sta succedendo? La linea di Fratelli d'Italia a Roma va in una direzione e a Lucca in un'altra? Pare proprio di sì. E non è certo un bello spettacolo.