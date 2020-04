Politica



L'opposizione propone: "Stop tributi nel 2020, Campo di Marte potenziato e piani di sanificazione"

giovedì, 9 aprile 2020, 14:48

"Emergenza Covid-19: con tre distinti ordini del giorno, abbiamo presentato proposte concrete a sostegno di famiglie e dell'economia locale, per trasformare il Campo di Marte in un unico ed efficiente centro per le emergenze epidemiologiche e per attuare piani di disinfezione di tutte le strutture aperte al pubblico oltre a un continui monitoraggio dell'aria. Proposte che sbarcheranno nel consiglio comunale di domani mattina venerdì 10 aprile, richiesto e ottenuto dall'opposizione, e su cui chiediamo il voto unanime dell'aula".



Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra firmatari del documento Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Enrico Torrini.



"Il momento è difficile - spiegano gli esponenti - la città ha bisogno di risposte immediate per affrontare l'emergenza epidemiologica sia sotto il profilo sanitario sia sul fronte economico. E' necessario procedere fin da subito alla riorganizzazione di Campo di Marte mirata a riattivaree nella struttura la diagnostica (eco/radiologia tradizionale/ Tc/Rmn e mini-laboratorio) e realizzare posti letto da dedicare alle maxi-emergenze biologiche e non-biologiche, con tutti i livelli assistenziali (acuto e post acuto) in modo tale da attivare/trasferire immediatamente al Campo di Martv le funzioni sanitarie necessarie a far sì che l'ospedale San Luca non interrompa la propria attività ordinaria durante emergenze straordinarie come questa".



I consiglieri di opposizione illustrano poi le proposte contenute nell'ordine del giorno a sostegno delle famiglie e dell'economia locale. "Abbiamo richiesto all'amministrazione Tambellini di procedere ad operare una variazione di bilancio al fine di destinare per intero gli oltre 8 milioni di euro, destinati al Comune di Lucca dalla vendita di Gesam Gas e Luce, per cancellare per tutto l'anno 2020 i tributi di competenza comunale e prevedere la sospensione del pagamento delle rette in scadenza per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado - proseguono - e di ogni altro servizio ad essa connessi (servizi di ristorazione, scuolabus, eccetera) per i periodi di sospensione dei servizi educativi, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero riduzione dei relativi importi in proporzione ai giorni di effettivo svolgimento dei servizi). Nel caso di pagamenti parziali o di pagamenti complessivi in un'unica soluzione già effettuati in anticipo, rimodulazione degli importi delle rate successive (anche eventualmente riferite al prossimo anno scolastico) mediante compensazione/scomputo) degli importi delle quote già pagate e non dovute per mancata fruizione dei servizi nei periodi di sospensione a causa del coronavirus. "Lista civica e partiti di centrodestra - conclude la nota dei consiglieri - ha presentato proposte che poggiano su un vero pilastro: risorse finanziarie che il Comune di Lucca può fin da subito mettere a disposizione della città senza aspettare gli altri Enti".