Politica



Martinelli e Testaferrata: "Coronavirus, il comune approfitti per mettere in sicurezza le scuole"

giovedì, 16 aprile 2020, 15:50

“Scuole: il comune approfitti di questi mesi di chiusura per mettere in sicurezza gli edifici”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata.



"È fondamentale - aggiungono i consiglieri di centrodestra - che la giunta Tambellini metta subito in campo un piano di lavori affinché le strutture siano pronte per la ripartenza del prossimo anno scolastico".



"Non è più procrastinabile - proseguono Martinelli e Testaferrata - la messa in atto di tutte le azioni necessarie a far sì che tutte le scuole rappresentino luoghi sicuri per chi quotidianamente le vive. Questi mesi che abbiamo davanti sono quindi fondamentali e devono essere sfruttati giorno dopo giorno per restituire alle famiglie e al personale scolastico scuole sicure e accessibili per tutti senza lasciar nessuno indietro. Questo programma di interventi sulle strutture pubbliche servirà anche da linfa per il settore edilizio per salvare l’occupazione, mantenere in vita migliaia di piccole imprese".



"Le nostre istanze - concludono Martinelli e Testaferrata - danno voce ai tanti genitori che chiedono per i propri figli scuole sicure e ordinate. Tambellini non perda altro tempo!"