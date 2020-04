Politica



Martinelli e Testaferrata: “Famiglie dimenticate dal Governo e dal Comune”

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:59

“Famiglie dimenticate dal Governo e dal Comune di Lucca”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata.



"A parole - aggiungono Martinelli e Testaferrata - dichiarano l’importanza della famiglia come cellula fondamentale della società, soprattutto in una situazione di grave emergenza come quella attuale. Poi nella realtà - spiegano Martinelli e Testaferrata - sia il Governo che il Comune di Lucca promettono briciole con cavilli burocratici enormi per potervi accedere. I provvedimenti contenuti nel DL “Cura Italia“ destinati alle famiglie sono oggettivamente risibili così come quelli con cui colpevolmente l’amministrazione Tambellini sta affrontando la grave emergenza. Infatti - proseguono Martinelli e Testaferrata- nonostante il tesoretto, subito utilizzabile, rappresentato dai soldi incassati dalla vendita di Gesam Gas e luce (oltre 8 milioni di euro) il Sindaco Tambellini annuncia provvedimenti spot come l’istituzione di un fondo di mutuo soccorso di 100.000 euro per sostenere le categorie sociali come commercianti, il mondo degli eventi, del turismo, le partite iva".



"Ci chiediamo - aggiungono Martinelli e Testaferrata- perché se l’amministrazione vuole veramente aiutare queste categorie e non fare solo della demagogia non parte subito dando il buon esempio mettendo a disposizione della comunità lucchese gli oltre 8 milioni di euro che ha incassato dalla vendita di Gesam Gas E Luce. Poi- proseguono i consiglieri di centrodestra- successivamente può pensare alla costituzione di un fondo con il coinvolgimento anche di altri soggetti. Inoltre - continuano Martinelli e Testaferrata- vogliamo denunciare l’organizzazione che il Comune di Lucca si è dato per consentire alla cittadinanza di accedere ai 470 mila euro arrivati dal governo per dare un sostegno alle famiglie bisognose. Infatti l’amministrazione Tambellini ha predisposto un solo numero telefonico che risulta di conseguenza sempre occupato ed una volta che un cittadino riesce a trovare finalmente la linea libera gli vengono richiesti i dati per poi (non si sa quando) essere richiamato dagli uffici comunali. Le famiglie non possono attendere, hanno necessità immediata di fare la spesa per dare da mangiare ai propri figli".



"Basta - concludono Martinelli e Testaferrata- con i provvedimenti di bandiera privi di efficacia serve la volontà politica per fare di più mettendo subito liquidità nelle famiglie".