Politica



Martinelli lancia appello: "Covid-19, chiediamo impegno concreto a sostegno degli organi di stampa in crisi"

venerdì, 10 aprile 2020, 15:45

Il consigliere comunale di Lucca Marco Martinelli è intervenuto questa mattina in consiglio comunale facendo un appello: "Chiediamo un impegno concreto a sostegno degli organi di stampa in crisi dall’emergenza COVID-19”. Invitiamo il sindaco Tambellini a sollecitare il governo regionale e centrale a prevedere un fondo straordinario da programmare nelle Misure Economiche dell’Emergenza Covid-19 in favore degli organi di stampa e testate giornalistiche locali. Questo si ritiene necessario in considerazione degli effetti devastanti che la crisi sta già causando ad un settore fondamentale come quello dell’informazione e profondamente colpito in virtù del tracollo degli ordinativi pubblicitari (essendo paralizzato il sistema produttivo nazionale e regionale). La stampa anche in questo periodo critico, sta mostrando quanto sia fondamentale strumento di prevenzione e conoscenza. Il servizio pubblico offerto da chi scrupolosamente si occupa di informare la collettività va sostenuto nell’interesse dell’intera comunità".