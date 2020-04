Coronavirus, consegna mascherine: il... postino suona sempre due volte

Altri articoli in Politica

giovedì, 9 aprile 2020, 14:48

Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra firmatari del documento Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Enrico Torrini.

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:06

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso accoglie l’invito rivolto dai consiglieri del Pd per i quali l’opposizione dovrebbe essere più collaborativa “rifuggendo da proposte improvvisate volte solo ad avere un po’ di visibilità”

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:49

"Sono stati attivati i primi 12 posti letto di terapia intensiva al Campo di Marte, che si aggiungono ai 14 letti già attivi al San Luca assieme ad altri 4 letti collocati all'interno della Terapia Sub-intensiva e ad altri 12 letti di sub-intensiva "requisiti" dalla stessa Rianimazione.

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:17

In piena emergenza Coronavirus c'è chi non ha niente di meglio da fare che presentare esposti contro i titolari di locali pubblici per non aver rimosso sedie e tavoli

martedì, 7 aprile 2020, 14:11

Ha preso il via stamani l'iniziativa della lista civica SìAmoLucca, organizzata dai consiglieri comunali, che nelle intenzioni dovrà estendersi a varie zone del territorio per aiutare quanti sono in difficoltà con la spesa in questo periodo di emergenza coronavirus

lunedì, 6 aprile 2020, 23:02

"È - ha spiegato il presidente del Consiglio - una cifra enorme, che non ha precedenti nella storia del nostro Paese"