Politica



Minniti (Lega) chiede di togliere la bandiera Ue da Palazzo dei Bradipi

venerdì, 3 aprile 2020, 10:00

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ha presentato una mozione per rimuovere la bandiera dell’Unione Europea dall’aula del consiglio comunale e dagli uffici del comune di Lucca.

L’Unione Europea, esordisce il consigliere Minniti, è attore di politiche ordoliberiste caratterizzate dalla graduale e progressiva erosione degli istituti di democrazia rappresentativa e della sovranità degli Stati a favore di entità sovranazionali prive di legittimazione popolare. Sotto questo profilo, è innegabile che le misure di governance dell’eurozona finalizzate al contenimento del debito pubblico, all’aumento del prelievo fiscale, alla contrazione della spesa pubblica così come imposte dal fiscal compact e dall’obbligo del pareggio di bilancio voluto dalla UE e attuato dal Governo Monti abbiano determinato il ridimensionamento dei livelli di welfare e, soprattutto della spesa sanitaria in aperto contrasto con i principi della Costituzione italiana. Noi italiani ne stiamo pagando ora le conseguenze con la pandemia del coronavirus visto che le strutture sanitarie non sono in grado di fronteggiare adeguatamente l’emergenza.

E proprio nella gestione del Covid-19, afferma Minniti, l’Unione Europea non ha adottato né misure sanitarie, né provvedimenti economici a sostegno dei Paesi maggiormente colpiti tra i quali l’Italia violando i più elementari principi di solidarietà ed è ancor più grave che il Paese dominante, ovvero la Germania, stia cercando di imporre il MES per commissariare il nostro Paese obbligandolo ad ulteriori tagli a sanità e pensioni a ulteriore riprova che la UE è una entità priva di valori e principi comuni nella quale non possiamo assolutamente riconoscerci.

Per i suddetti motivi, conclude Minniti, ho presentato in consiglio comunale una mozione per rimuovere la bandiera UE dall’aula del consiglio comunale e dagli uffici del Comune di Lucca.