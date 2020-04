Politica



Panchieri (Pd) attacca Borrelli e ha ragione: comincia a starci simpatico anche se è del Pd

venerdì, 3 aprile 2020, 13:28

Il segretario del circolo Pd del centro storico Roberto Panchieri, dopo aver sentito le 'bestemmie' di Borrelli che vuole tenere chiusa l'Italia fino e oltre il 16 maggio, dice la sua. Anche a Sinistra si stanno rendendo conto che questi esperti mandano l'Italia a puttane:

Da quando il capo della Protezione Civile è diventato presidente del Consiglio? Leggo con sconcerto e sgomento che il signor Borrelli ha affermato pubblicamente che il paese dovrà rimanere bloccato almeno fino al 16 maggio e, probabilmente, anche oltre.

Se andrà così l'Italia si trasformerà in una enorme Caritas, e non serviranno a niente gli aiuti provenienti dalla Unione Europea. Penso, anzi, che diventerebbe difficile persino mantenere l'ordine pubblico se prevalesse una logica del genere.

Al contrario, subito dopo Pasqua devono riprendere, rispettando le norme di sicurezza previste, le attività produttive dell'apparato industriale e tutte le attività, anche quelle del settore commerciale, che possono svolgersi in sicurezza, così come fino ad ora è avvenuto nei Supermercati e nei negozi di generi alimentari.

Si continui con i prelievi sierologici e con i tamponi, si proteggano le categorie a rischio, decidendo per chi è giusto che continui il "resto a casa", ma il Paese deve ripartire al più presto. Il rimanere tutti rintanati nelle proprie case non può diventare la foglia di fico per coprire gli errori madornali commessi in Lombardia.

Se è necessario si chiuda questa Regione ancora per un po', come è avvenuto in Cina,ma non può l'intero Paese essere bloccato senza riuscire a capire perché e senza individuare una via di uscita. Abbiamo bisogno di persone competenti che sappiano prendere le decisioni corrette e sappiano spiegarle alla popolazione a cui va richiesta la collaborazione. Non è più il tempo di concedere cambiali in bianco e di procedere in modo confuso e ambiguo.