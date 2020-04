Politica



Ricci (Forza Italia): "Il comitato Vivere il centro storico lasci in pace i commercianti"

domenica, 12 aprile 2020, 11:53

Giovanni Ricci, coordinatore provinciale Forza Italia giovani Lucca, interviene sulla diatriba venutasi a creare con gli esposti presentati dal comitato vivere il centro storico e non solo, per la presenza di sedie e tavoli di fronte ad alcuni esercizi commerciali:

In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, pure nella nostra città si sta verificando il tipico fenomeno della polemica. Principalmente nel centro città dove il famoso comitato “Vivere il centro storico” ha alzato un polverone su una questione a mio parere inutile. Era veramente necessario denunciare il fatto che ci fossero sedie e tavolini fuori dai locali, quando questi locali sono già chiusi?

Davvero vogliamo focalizzarci su questo, sul fare guerra a un settore economico già messo in difficoltà dalla questione Covid? In una situazione del genere dove i problemi sono sicuramente altri, i commercianti, cuore pulsante dell’economia della nostra città, come ho detto in difficoltà per tutto questo caos; a mio parere devono essere lasciati in pace (principalmente per queste piccolezze), serve unità da parte di tutti per affrontare le sfide che ci attendono. Anche perché se le persone stesse rispettano le regole e non escono di casa, quei tavolini sono inutilizzati e i “furbi” che trasgrediscono le regole, subiranno le conseguenze tramite l’intervento delle forze dell’ordine.