Politica



Santini e Minniti (Lega): "Ennesimo episodio di disordine pubblico, cosa sta facendo l’amministrazione?"

lunedì, 20 aprile 2020, 15:24

“È l’ennesimo episodio di disordine pubblico per la presenza irregolare nelle strade di Lucca di un extracomunitario in evidente stato di ubriachezza. E' accaduto domenica 19 Aprile alle 19.30 circa proprio a pochi metri dal bar di Giovanni Martini, all'incrocio tra via Vittorio Veneto e Corso Garibaldi. Cosa sta facendo l’amministrazione per risolvere questo problema?”.

Lo scrive in una nota Mauro Santini responsabile organizzativo Lega Lucca.



"Preoccupa - prosegue Santini - che in centro città possa agire indisturbato un uomo evidentemente fuori controllo. L’emergenza attuale comporta già ovvie e numerose difficoltà per le forze dell’ordine e per la popolazione e appare necessario che l’amministrazione intervenga in modo più capillare rispetto a queste rischiose presenze sul territorio contro il degrado urbano e a favore della sicurezza pubblica. Aspettiamo nuove e tempestive disposizioni che prendano atto di questa preoccupante situazione, non più tardi di due giorni fa un aggressione feroce,nei confronti di un ristoratore. Chiediamo sacrifici ai nostri cittadini, obbligandoli a rimanere chiusi in casa mentre certi personaggi in barba alle ordinanze girano seminando terrore, vogliamo continuare con l’accoglienza buonista che porta solo confusione?”



"In questa fase emergenziale dove tutti gli onesti cittadini di Lucca utilizzano regole e comportamenti indicati dalle varie ordinanze, quotidianamente nel cortile di palazzo pretorio si assiste ad una continua aggregazione di persone che beve fuma e schiamazza come se nulla fosse, in maniera indiscriminata e senza alcuna regola. Constatazione di quello che è avvenuto durante la mia quarantena". Lo ha aggiunto Minniti.